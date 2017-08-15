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Süper Lig'in İlk Haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 4-1 Yendi

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u Tolga Ciğerci, Belhanda ve Gomis'in (2) golleriyle 4-1 yendi.

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 06:29
Süper Lig'in İlk Haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 4-1 Yendi

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında  Galatasaray,  Kayserispor ile karşı karşıya geldi.  Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada  Galatasaray,  Kayserispor'u 4-1 mağlup etti.

GOMİS GOLLERİYLE COŞTU

Galatasaray'a 3 puanı getiren golleri 16. dakikada Tolga Ciğerci, 35. dakikada  Younes Belhanda, 37. dakikada ve 87. dakikada Bafetimbi Gomis kaydetti. Sarı-kırmızılı takımda yeni transferler sergiledikleri beğeni topladı.

Kayserispor'un  Türk Telekom Stadyumu'ndaki tek golünü 29. dakikada Levent attı.

SONRAKİ RAKİP OSMANLI

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında  Galatasaray deplasmanda Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek.  Kayserispor ise sahasında Göztepe'yi konuk edecek

 

(sondakika.com)