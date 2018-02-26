Urfa Haber WhatsApp Hattı

Ana Sayfa Güncel Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2018 Pazartesi 15:47
Suriye sınırına askeri sevkiyat

- Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi. 

Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki birliklerinden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gönderilen Fırtına obüsü yüklü 7 tırdan oluşan konvoy, Musabeyli ilçesine ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında sevk edilen ve sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen araçlar, sınır hattındaki görev yerlerine geçti. 

Öte yandan Fırtına obüsleri, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör hedeflerine yönelik atışlarını sürdürüyor.

 

AA

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz ÖSYM, Viranşehir'de sınav merkezi ve koordinatörlüğü açtı

ÖSYM, Viranşehir'de sınav merkezi ve koordinatörlüğü açtı

Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık