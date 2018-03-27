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Suriye sınırında Alman uyruklu şüpheli yakalandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Suriye'ye geçmek üzereyken sınırda gözaltına alınan Patrick Kraicker, tutuklandı

Giriş Tarihi: 27 Mart 2018 Salı 17:34
Suriye sınırında Alman uyruklu şüpheli yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki Kraicker, 14 Mart'ta Silopi ilçesinin sınır kesiminden Suriye'ye geçmek üzereyken güvenlik güçlerince askeri yasak bölgede yakalandı.

Patrick Kraicker'in üst aramasında, terör örgütü PYD/PKK'ya ait örgütsel fotoğraflar ve dijital materyaller ele geçirilirken, şüphelinin Suriye'deki teröristlerle irtibat halinde olduğu tespit edildi.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde alınan ifadesinde, Alman ordusunda 4 yıl görev yaptığını dile getiren Kraicker, terör örgütü PYD/PKK saflarına katılmak için Suriye'ye gitmeye çalıştığını itiraf etti.

Yapılan incelemede, Patrick Kraicker'in daha önce 2 kez Türkiye'ye giriş yaptığı da belirlendi.

Kraicker, Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece, "terör örgütüne yardım ve yataklık" suçundan tutuklandı.

 

AA

 
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