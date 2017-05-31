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Suriye Sınırında Bir Terörist Yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde yurda kaçak yollardan giriş yaptığı belirlenen terör örgütü PKK/PYD mensubu bir kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2017 Çarşamba 16:47
Suriye Sınırında Bir Terörist Yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde yurda kaçak yollardan giriş yaptığı belirlenen terör örgütü PKK/PYD mensubu bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, sınır hattında yaptıkları kontrollerde, ilçenin karşı tarafında yer alan, terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Kobani bölgesinden bir kişinin Türkiye'ye geçme girişiminde bulunduğunu belirledi.

Bölgede önlemlerini artıran ekipler, yasa dışı yollardan sınırı geçen terör örgütü PKK/PYD mensubu E.D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan E.D, sorgulanmak üzere Suruç İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

 

(sondakika.com)

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