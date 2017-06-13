Suriye Sınırındaki İlçede Bölge Halkı 37 Yıldır Savaş Sireni ile İftar Açıyor

Giriş Tarihi: 13 Haziran 2017 Salı 11:52

Şuriye'nin Rasulayn kentine komşu olan ve 1960'ta belediye olan Ceylanpınar'da iftar sirenle açılıyor. Bir süre top atma şeklinde gerçekleştirilen Ramazan duyurusu, 1980 darbesine kadar zaman zaman siren, zaman zaman ise top atışı ile devam etti. 1980 darbesinden sonra geçilen siren çalma geleneği ise Suriye'deki iç savaşa kadar sürdü. Suriye iç savaşında vatandaşlarda tedirginlik uyandırmaması amacıyla kısa bir süreliğine kesintiye uğrasa da sınırdaki bölgelerde silahların susması ile siren ile iftar geleneğine devam edildi. Bu yıl da bölge halkı iftarını sirenle birlikte yapıyor.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, "57 yıl önce siren çalmaya başlandı. Gelenek haline gelen iftar duyurularında 20 yıl top atışı ve 37 yıl da siren çalma şeklinde gerçekleştirildi. 11 ayın sultanı Ramazan ayında hem iftarda hem sahurda vatandaşlarımızı haberdar ediyoruz. Bu geleneği devam ettirirken sağlıklı bir hizmetin sunumu için ilçe müftülüğümüzden gönderilen saat tarifelerine göre bizlerde bu konuyla alakalı bir personel görevlendirmiş bulunmaktayız. Bu hizmetimizi devam ettirmekteyiz" diye konuştu.