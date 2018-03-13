Suriye'deki iç savaş önce huzurunu sonra eşini aldı

Giriş Tarihi: 13 Mart 2018 Salı 11:48

Suriye'nin Humus şehrinde 2'si erkek 4 çocuğu ve eşiyle mutlu bir yaşam süren 48 yaşındaki Abdullah Muhammed'in huzuru, 2011 yılında başlayan iç savaşla bozuldu.

Ülkesindeki bir meslek lisesinde makine öğretmenliği yapan ve 3 katlı evi bulunan Muhammed, yaklaşık bir yıl önce şeker hastası eşini hastanede tedavi gördüğü sırada ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarınca bombalanan Rakka şehrinde kaybetti.

Muhammed, aynı kaderi çocuklarının da yaşamaması için 6 ay önce Türkiye'ye sığındı.

Gaziantep'e tek odalı bir evde çocuklarıyla yaşam mücadelesi veren Muhammed, mesleki tecrübesini Türk ve Suriyeli çocuklara aktarmanın hayalini kuruyor.

Abdullah Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenlik dışında başka bir faaliyeti bulunmadığını, tek gayesinin çocuklara meslek öğretmek olduğunu dile getirdi.

Muhammed, şeker hastası eşini kaybetmenin acısını, "Onu önce İdlib'teki bir hastaneye götürdüm. Oraya gittiğimizde savaş çok kötü durumdaydı. Oradan kaçarak eşimi Rakka'daki bir hastaneye götürdüm. Hastanede tedavi görürken uçaklar bombaladı. Hastaneye gittiğimde eşimin vefat ettiğini öğrendim." sözleri ile aktardı.

Suriye'de çok varlıklı bir aile olduklarını ancak savaşın her şeylerini aldığını dile getiren Muhammed, "Şimdi hiçbir şeyimiz yok. Utandığım için insanlardan bir şey de isteyemiyorum. En büyük sıkıntım kimliğimizin olmayışı. Kimlik sorunumuz çözülürse yardım da alabileceğiz." dedi.

- "Çocuklarımın hayırlı evlatlar olmalarını istiyorum"

Muhammed, Gaziantep'te yeni bir hayata başladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocuklarımın burada büyüyüp, okumalarını, hayırlı evlat olmalarını istiyorum. Türkiye'ye gelmemin tek sebebi, çocuklarımın okumalarıdır. Öldüğümüzde, hesaba çekildiğimizde 'ben çocuklarım için elimden geleni yaptım' demek istiyorum. Bu yüzden çocuklarım burada okullarını en güzel şekilde sürdürüyor. Benim de en büyük hayalim, mesleğimi burada sürdürmek. Türk ve Suriyeli çocuklara bilgilerimi aktarmak, onları meslek sahibi yapmak istiyorum."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ensar Toplum Merkezi Müdürü Salih Açıkgöz ise ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli ailelere ulaşarak gerekli yardımlarda bulunduklarını belirtti.

Abdullah Muhammed'in ailesine yardım yapılabilmesi için geçici kimlikleri bulunması gerektiğini dile getiren Açıkgöz, "Suriyeli öğretmenimiz, eşini savaşta kaybetmiş. Çocuklarını da kaybetmemek için Gaziantep'e gelmişler. Allah yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.

AA