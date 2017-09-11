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Suriyeli Barındıran Şehre Hazine Teşviki

Sığınmacılarla nüfusu artan kentlere ek kaynak geliyor. Başbakan Yardımcısı Şimşek "Reform çalışması ile bu şehirlerin yükü hafifleyecek. Merkezi bütçeden aldıkları gelir artacak" dedi.

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2017 Pazartesi 10:42
Suriyeli Barındıran Şehre Hazine Teşviki

Hükümet,  Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle  Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan sığınmacılarlabirlikte nüfusu artan illere ek kaynak sağlanması için düğmeye bastı.  Ekonomi yönetimi mahalli idareler reformu kapsamında özellikle  Şanlıurfa,  İstanbul,  Hatay,  Gaziantep,  Kilis,  Mardin,  Şırnak illerindeki nüfus artışını dikkate alarak merkezi bütçeden destek verecek. Başbakan YardımcısıMehmet Şimşek, reform çalışması ile bu şehirlerin taşıdığı yükün hafifletileceğini belirterek, "Büyük bir yük taşıyorlar ama bunun karşılığında merkezi bütçeden bir gelir almıyorlar. Bu durumu dikkate alacak bir formül üzerinde çalıştık" dedi.  Hükümet, yeni dönemde belediyelerin mali yapısının güçlendirilmesi, yetkilerinin yeniden düzenlenmesi, imar, konut, kamulaştırma konularında bir reform paketi hazırlıyor.

EK KAYNAK GELİYOR

Türkiye genelinde büyükşehir sayısının 30'a çıkması, 519 belediyenin büyükşehir ilçe belediyesine dönüşmesiyle birlikte mali yapıları da yeniden değerlendiriliyor. Bu çerçevede başta  Suriye olmak üzere farklı ülkelerden gelen sığınmacılarla nüfusları artan belediyelerin genel bütçeden ayrılan paylarının da artırılması öngörülüyor.  Türkiye Belediyeler Birliği de, sığınmacıların belediye hizmetlerine etkilerine dikkat çekerek, bu belediyelere ilave kaynak yaratılması çağrısında bulundu. Mahalli idarelerle ilgili reform çalışmalarında da bu konuyu dikkate alacaklarını anlatan Şimşek, "Şu anda bu şehirlerimiz bu yükü taşıyorlar ama bunun karşılığında merkezi bütçeden bir gelir almıyorlar. Bu durumu dikkate alacak bir formül üzerinde çalıştık" dedi.

ÖNCELİK ALTYAPIYA

Şimşek, Suriyeli misafirlerin şehirlerdeki etkisinin ciddi boyutlarda olduğunu belirterek, "Bunu en aza indireceğiz. Önceliğimiz altyapı" dedi.

3 MİLYON MÜLTECİ VAR

Hükümet,  Türkiye'de misafir olan 3 milyon sığınmacının yaşadığı kentlerdeki belediyelerin altyapı çalışmalarına öncelik verirken, sağlık, eğitim hizmetlerine yönelik tedbirler alınıyor. Konuyla ilgili olarak Şimşek, "Bu illere gelir dağıtımında adaleti bir miktar artıracak adım atmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

 

(sondakika.com)

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