Suriyeli Çocuklara 'Umut' Olacak Projenin İlk Sonuçları Açıklandı

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 11:48

Suriyeli sığınmacı çocukların eğitim ve psikolojik sorunlarına katkıda bulunmak amacıyla tasarlanan oyun tabanlı öğrenme uygulamasının pilot çalışması tamamlandı. Araştırmanın sonuçları BAU ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısı ile BAU Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Sinem Vatanartıran ve New York Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin tarafından katılımcılarla paylaşıldı.

Şanlıurfa'da 9-14 yaş arası 150 çocuğun katılımıyla yapılan pilot uygulama bir ay sürdü. Uygulamada yer alan çocukların en önemli özelliği ise ne Türkiye'de ne de Suriye'de hiçbir eğitim sistemi içinde yer almamış olmalarıydı. Yüzde 60'ını kız, yüzde 40'ını erkek çocukların oluşturduğu çalışmada çocuklar deney grubu ve kontrol grubu olmak üzere ikiye ayrıldı. Deney grubunda yer alan çocuklar haftanın 5 günü, günde 2 saat bilgisayar oyunu oynadılar. Yapılan çalışma ile çocukların Türkçelerini geliştirmeleri, geleceğe umutla bakmaları, kodlama eğitimi almaları ve zihinsel-yönetsel becerilerini geliştirmeleri hedeflendi.

Projede yer alan 4 alanda da olumlu sonuçlar elde edildi. İlk olarak sığınmacı çocukların en büyük sorunlarından biri olan geleceğe dair umutsuzluklarının değişime uğradığını söyleyen Prof. Dr. Selçuk Şirin, "Projenin başında çocuklara bu konuda 5 soru sormuştuk. 5 üzerinden 3 olan umutsuzluk ölçek puanı çocuklarda gelecek dair beklentinin ne kadar düşük olduğunu gösterdi. Proje sonunda aynı soruları sorduğumuzda ise bu oran 5 üzerinden 1'e indi. Bu çok önemli bir değişim, çocuklar geleceğe daha umutla bakmayı öğrendiler" dedi.

200 YENİ TÜRKÇE KELİME ÖĞRENDİLER

Çocukların Türkçeyi öğrenmeleri konusunda da ciddi bir sonuç elde ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Şirin, "Biz 4 haftalık bir proje sonucunda onlara yaklaşık 2 saat boyunca oyun oynatarak fazladan 200 kelime Türkçe öğretebildik. Kodlama konusunda gelişmeleri için yaptığımız çalışma ile proje boyunca bin 800 satır kod yazma becerisi elde ettiler. Zihinsel kapasitelerini daha iyi kullanmaları için yaptığımız çalışmayla ise çocuklara daha iyi planlama yapmayı, sabırla bazı sonuçları beklemeyi ve ısrarla bir konu üzerine odaklanmayı öğretmeyi amaçladık. Çünkü bu şekilde zekalarını ve bilişsel kapasitelerini daha iyi kullanabiliyorlar, biz de bunu ciddi anlamda artırdık" diye konuştu.

Çocukların belirlenen becerilerini artırmak adına kullanılan oyunları aktaran Doç. Dr. Sinem Vatanartıran, "Biz tamamen teknolojiyi kullanarak bir laptop veya bilgisayar üzerinden 4 farklı oyun kullandık. Geleceğe dair tasarım yapmak, hayal kurmak için Minecraft'ı, kodlama becerilerini geliştirmek için Code.org'u, Türkçe öğrenimlerini geliştirmek içinCerego programını ve zihinsel becerilerini, yönetsel işlevlerini geliştirmek için de Alien oyununu kullandık" ifadelerinde bulundu.

"PROJENİN BİTMEMESİ İÇİN AĞLADILAR"

Şanlıurfa'da özel bir okulun kurucusu olan öğretmen Essum Aslan ise proje boyunca çocukların en yakınlarında olan isimlerden biriydi. Suriyeli sığınmacıların Türkiye'deki herhangi bir projenin unsuru olmak istemediklerini vurgulayan Aslan, "Hatta okula bile gitmek istemiyorlar. Çünkü hayatlarına dair ne yapacaklarına karar vermiş değiller. Yerleşik yaşama, buranın kültürüne sahip olmadıkları için zorluk çekiyorlar" dedi. Çocukları projeye dahil etmek için hem ailelerine hem de kendilerine çeşitli motivasyon kaynakları kullandıklarını belirten Aslan, "Ancak uygulamaya başladıktan sonra hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadı çünkü ilk haftadan sonra çocuklar koşarak gelmeye başladılar. Hatta program bittiğinde hepsi ağladı, programı bir daha almak istediklerini söylediler. Onlara umut olduğumuzu hissetmek çok güzel. Bundan sonra da bu çocuklarla olan bağlantılarımız devam edecek" diyerek sözlerini noktaladı.

(sondakika.com)