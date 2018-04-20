Suriyeli genç protezle hayata tutundu

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 13:31

Rejim ve destekçilerinin, başkent Şam'da 5 yıl ablukada tuttuktan sonra Rusya ile varılan anlaşma gereği sivillerin bölgeden çıkmasına izin verdiği Doğu Guta'da insanlık dramı yaşanıyor.

Suriye'deki iç savaşın başladığı yıllarda Şam'da yaşayan 26 yaşındaki Loauy Türkmeni, rejimin kendisini askere almak istemesi üzerine Doğu Guta'ya kaçtı.

Burada tarımla uğraşarak geçimini sağlamaya çalışan Türkmeni, rejim tarafından iki yıl önce atılan varil bombasının evine isabet etmesi sonucu yaralandı.

Hatay Valiliğinin desteğiyle Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilen Türkmeni, hastanedeki tedavi sürecinde sol bacağını kaybetti.

Gaziantep'teki İhsan ve Hizmet Derneği tarafından yaklaşık iki ay önce bacağına ücretsiz takılan mekanik protezle tekrar yürüyebilen Türkmeni, kimseye yük olmadan yaşamını sürdürmek istiyor.

Loauy Türkmeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaştan önce ailesiyle birlikte Şam'da yaşadıklarını belirtti.

Savaşın başlamasıyla ailesinin Mısır'a kaçtığını ancak kendisinin Suriye'de kaldığını dile getiren Türkmeni, "Şam'da işimde gücümde çalışıyordum. Savaşın başlamasıyla beraber Esed beni askere çağırdı. Rejim, askere gitmeyenleri öldürüyordu. Ben de bunu bildiğim için iki yıl önce Doğu Guta'ya kaçtım. Burada tarım ile ilgileniyordum." diye konuştu.

Esed rejiminin Doğu Guta'ya saldırılarının her geçen gün arttığını aktaran Türkmeni, şunları anlattı:

"Hava bombardımanı sırasında evime varil bombası isabet etti ve bacağımdan yaralandım. Beni Türkiye'ye getirdiler, tedavi oldum. Esed, sürekli şehri vuruyor. Orada yaşananlar tam bir zulüm. Esed rejimi, kendi halkına zulmediyor. Doğu Guta'da yiyecek, içecek hiçbir şey yok. İnsanlar bölgeye yapılan yardımlarla yaşamlarını sürdürüyor. Onun dışında herhangi bir gelirleri yok."

- Çalışıp hayatımı devam ettirmek istiyorum"

Türkmeni, İhsan ve Hizmet Derneği sayesinde bacağına takılan protezle tekrar yürüyebildiğini ifade ederek, "Derneğe çok teşekkür ediyorum. Tekrar yürümem çok güzel ama iş istiyorum. Elektronik protezim olsa kimseye yük olmam. Kendi ayaklarımın üzerinde durabilirim. Burada çalışıp hayatımı devam ettirmek istiyorum. Güzel yemek yaparım, lokantada çalışabilirim." dedi.

İhsan ve Hizmet Derneği Başkanı Ali Kırmızı ise Esed rejiminin Doğu Guta'da kendi halkına zulmettiğini belirtti.

Varil bombasının evine isabet etmesi sonucu yaralanan Loauy Türkmeni'nin derneklerinde barındığını aktaran Kırmızı, "Tedavi süreci tamamlandıktan sonra kendisine İyilik Evimizi açtık. Kardeşimiz burada bizimle kalıyor. Geçici olarak bir protez yaptırdık. Kendisi çalışıp kimseye yük olmak istemiyor. Elektronik protez takılması halinde yuvasını kurmak istiyor." ifadelerini kullandı.

AA