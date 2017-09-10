Suriyeli Gençler Gül Dağıttı

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2017 Pazar 22:41

Yaşları 15-25 arasında değişen Suriye Gençlik Grubu üyesi bir grup genç, kentin en kalabalık yerlerinden Balıklıgöl Platosu'nda toplandı.



Türk bayraklı tişört giyen Suriyeli gençler, kenti gezmeye gelen vatandaşlara gül dağıttı.



Grubun başkanı Şahadeti el-Huveyt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk ve Suriye halkının kardeş halklar olduğunu söyledi.



Kardeşliğin pekişmesi için Türk halkına gül dağıttıklarını belirten Huyeyt, "Türk halkıyla aramızda fitne yok. Hepsi bizim kardeşimizdir. Türkiye her zaman hayır yapan bir ülke. Bize de kucak açtılar. Bütün Türk halkına teşekkür ediyoruz." dedi.



Huveyt, yanlarında getirdikleri 300 gülün tamamını dağıttıklarını ve insanlardan olumlu tepkiler aldıklarını ifade etti.



Ahmet Hüseyin de Türkiye ve Türk halkını çok sevdiklerini belirtti.



Türk halkıyla aralarına fitne sokmaya çalışanlara izin vermeyeceklerini aktaran Hüseyin, Türkiye'nin huzurunu kimsenin bozamayacağını vurguladı.