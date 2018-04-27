Ana Sayfa Siyaset Suriyeli iş adamı aday adayı oldu

Suriyeli iş adamı aday adayı oldu

Soyadını Erdoğan, eşinin adını Sümeyye olarak değiştiren Suriyeli iş insanı AKP'den aday adayı oldu

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 18:40
Suriyeli iş adamı aday adayı oldu

Suriye'nin Hama kentinden Bursa'ya 10 yıl önce gelip, yerleşen Muhammed Erşahuni, şirket kurarak, turizm ve inşaat sektöründe iş yapmaya başladı.

 

Türkiye vatandaşı olan Muhammed Erşahuni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlığı dolayısıyla soyadını değiştirip, Erdoğan yaptı. Eşinin ismini de Sümeyye olarak değiştiren Muhammed Erşahuni, 24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği genel seçimleri için AKP çatısı altında Bursa'dan aday adaylığı başvurusu yaptı.

 

Muhammed Erşahuni'nin, yakın çevresine, en büyük hedefinin milletvekili olarak seçilip, TBMM'ye girmek olduğunu söylediği belirtildi.

 

 

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr

Ruha TV izlemek için tıklayın...
YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık