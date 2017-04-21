Suriyeli işçiler Urfalı çocuğa işkence yaptı

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2017 Cuma 10:01

Olay, merkez Eyyübiye İlçesi'ne bağlı Salman Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 3 hafta önce kendi arazisine tek katlı ev yaptıran 6 çocuk babası çiftçi Halil Y., inşaatındaki sıva yapmaları için Suriyeli 3 işçiyle anlaştı. Bu sırada babasının hastalığı yüzünden Şanlıurfa merkeze giden Halil Y., evde kalan 9 yaşındaki 4'üncü sınıf öğrencisi oğlu Mustafa Y., inşaatta gitti. Burada çalışan Suriyeli 3 işçi, iddiaya göre önce küçük çocuğa Arapça bağırıp hakarette bulundu. Ardından çocuğu kucağına alan işçiler, birbirlerine atarak eğlenmeye çalıştı, bir yandan da cep telefonuyla bunu kaydetmeye başladı.



Korkan Mustafa Y.'nin ağlamasına aldırmayan Suriyeli işçiler bu kez ona kazma kürekte vurmaya başladı. Küçük çocuk Suriyeli işçilerin işkencesinden bir fırsatını bulup kaçarak kurtuldu.



GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI



Suriyeli işçiler, işkence olayının kaydedildiği cep telefonunu şarj etmek için, işkence yaptıkları Mustafa'nın ağabeyi Abdullah'a verdi. Abdullah Y., şarj etmek için aldığı Suriyelilerin cep telefonundaki oyunları kopyalamak isterken kardeşinin görüntüsünü tesadüf gördü. Hemen kardeşinin işkenceye uğradığı görüntüleri kopyalayıp Suriyelilerin telefondan silip durumu ailesine anlattı. Görüntüleri izleyen aile dehşette düşmesi üzerine Suriyeli işçilerle tartıştı. Bu sırada işçiler mahalleyi terk ederek izlerini kaybettirdi.



Oğlunun 3 Suriyeli tarafından dövülüp işkenceye yapıldığı görüntüleriyle savcılığa başvuran baba Halil Y., Suriyeli işçiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Oğlunun 20 gündür travma geçirdiğini anlatan Halil Y., şunları söyledi:



"Olay günü ben Şanlıurfa'daydım. Bir hayvana yapılmayan işkenceyi bu çocuğu yapmışlar. Bunun için jandarmaya savcılığa şikayette bulunduk. Bizim başımıza gelen bu olay başka birinin başına gelmesin. Biz bunlara evimizi yuvamızı açtık ekmeğimizi böldük. Ancak onlar bize nankörlük yaptı. Şimdi şikayetçi olduğumuz için bizi tehdit etmeye başladılar. Biran önce bunların yakalanmasını istiyoruz. Halkın arasına karışan bu Suriyelilere ya tampon bölge yapılsın yada kamplardan çıkartılmasın. Artık bu insanlardan korkamaya başladık."

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı merkez Eyyübiye ilçesinin Selmanlar Mahallesinde inşaatta çalışan 3 Suriye uyruklu kişinin, 9 yaşındaki Mustafa Y'ye işkence yaptıkları öne sürülen görüntülerle ilgili çalışma başlattı.



Bu kapsamda jandarma ekipleri, mahalleye giderek, çocuğun yakınlarıyla görüşüp ifadelerini aldı. Ekipler, mahalleden ayrıldıkları belirtilen söz konusu olayı gerçekleştiren kişilerin yakalanması çalışmalarını sürdürüyor.

(sondakika.com)