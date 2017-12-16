Suriyeli kadının sokakta ölü bulunması

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2017 Cumartesi 16:00

Gaziantep'te dün sokakta ölü bulunan Suriyeli kadında tüberküloz tespit edildi.

Merkez Şahinbey ilçesi Seferpaşa Mahallesi Araptarlı Sokak'ta ölü bulunan 27 yaşındaki Suriyeli Yasmin el Hammud'un cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Gaziantep Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.

Otopsi sonucu kadının akciğerinde tüberküloz tespit edildi.

Bulaşıcı hastalık nedeniyle otopsi ekibi, Verem Savaş Dispanserinden destek istedi. Ekibin otopsiyi özel giysi giyerek tamamladığı belirtildi.

Otopsinin ardından kadının cesedi, babası Muhammed el Hammud'a teslim edildi. Baba Hammud konuyla ilgili bilgilendirildi.

Kadının cenazesinin Nizip ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

El Hammud Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kızını evde dengesini kaybedip yere düşmesinden dolayı hastaneye götürdüklerini belirtti.

Kızının tedavisinin ardından taburcu edildiğini dile getiren el Hammud, "Bunun üzerine kızım çok sevindi. Giysilerini giydirip hastaneden çıktık ve Nizip'e yola çıktık. Bir anda fenalaştı. Rabb'imin takdiri, eceli geldi. Kızım öldü." dedi.

Gaziantep'te dün sokakta yerde hareketsiz yatan kadını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti.

AA