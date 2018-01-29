Suriyeli sığınmacılardan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 18:58

Haseke Milli Devrim ve Muhalefet Güçleri Birliği Derneği öncülüğünde Topçu Meydanı'nda toplanan ve kadın ile çocukların da aralarında bulunduğu grup, Türk ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayrağı ile zeytin dalı taşıyarak Arapça marşlar seslendirdi.

ABD ve PYD/PKK aleyhine pankart ve dövizler açan grup, zaman zaman tekbir getirdi, sloganlar attı.

Haseke Milli Devrim ve Muhalefet Güçleri Birliği Derneği Başkanı Hişamel-Mustafa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriyeli sığınmacılar olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için toplandıklarını söyledi.

Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirten Mustafa, ''PYD/PKK'nın işgal ettiği yerlerden çekilmesini istiyoruz. PYD bir terör örgütüdür. Örgüt orada yaşayan halklara zulüm yapıyor. Bizler orada PYD'yi istemiyoruz. Bize yaptıkları zulümü dünyanın her yerinde dile getiriyoruz. Bizler Suriyeli sığınmacılar olarak Türk devletinin yanındayız. Zeytin Dalı Harekatı'nı tüm gücümüzle destekliyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Suriyeli aşiretlerin önde gelenleri de Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiklerini dile getirdi.