Suriyeli sporcu hayallerine Türkiye'de kavuşmak istiyor

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2017 Pazartesi 14:11

Ülkesinde devam eden iç savaş nedeniyle çok sevdiği milli formayı giyme fırsatı bulamayan Suriyeli kick boksçu Kuteybe Eldip, sığındığı Türkiye'de hayalini gerçekleştirmek istiyor.

Savaş öncesi yaşadığı Deyrizor'da 2007 yılında kick boksa başlayan ve kısa sürede başarıyı yakalayan 22 yaşındaki Eldip, ulusal yarışmalarda 3 altın ve 2 gümüş madalya elde etti.

Ülkesinin milli formasını giymek için çalışmalarını sürdürdüğü sırada iç savaşın çıkması üzerine ailesiyle Türkiye'ye sığınan Eldip, antrenmanlarına Şanlıurfa'da devam ediyor.

Suriyeli sporcu, hayallerini süsleyen Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmak istiyor.

Eldip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kick boksu çok sevdiğini belirterek, amacının kendisini geliştirip daha iyi yerlere gelmek olduğunu anlattı.

İmkan verilmesi durumunda şampiyonalara katılmak istediğini ifade eden Eldip, şunları söyledi:

"Suriye'de savaş çıkmasaydı şimdi çok iyi yerlerde olabilirdim ama savaş tüm hayallerimi yıktı. Bütün olumsuzluklara rağmen ümidimi kaybetmeden mücadelemi sürdürüyorum. Özel bakıma muhtaç olan down sendromlu Suriyeli çocuklar için hizmet veren İnsan Kalkınma ve İnsani Hizmetler Derneğinde görev yapıyorum. İşim bitince hemen soluğu spor salonunda alıyorum. Bu sporda başarılı olmak için çalışmalarıma devam edeceğim. Şimdi Türkiye'de antrenmanlarıma Suriyeli bir antrenör nezaretinde özel bir spor salonunda devam ediyorum."

- Antrenöründen tam destek

Antrenör Muhammed Hasan ise Eldip'in çok başarılı ve gelecek vadeden bir sporcu olduğunu söyledi.

Türk yetkililerden Eldip gibi başarılı Suriyeli genç sporcuları değerlendirmelerini isteyen Hasan, şunları kaydetti:

"Eldip şans bulursa çok büyük başarılara imza atabilir. Türkiye her alanda olduğu gibi spor alanında da Suriyeli sporculara destek veriyor. Eldip ve diğer gençler alanlarında değerlendirilirse hem Türkiye adına hem Suriyeliler adına çok güzel olur."

AA