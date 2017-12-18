Ana Sayfa Güncel Suriyeli sporcu hayallerine Türkiye'de kavuşmak istiyor

Suriyeli sporcu hayallerine Türkiye'de kavuşmak istiyor

Suriye'deki iç savaş nedeniyle çok sevdiği milli formayı giyemeyen kick boksçu Kuteybe Eldip, sığındığı Türkiye'de hayalini gerçekleştirmeyi arzu ediyor - Eldip: "Suriye'de savaş çıkmasaydı şimdi çok iyi yerlerde olabilirdim ama savaş tüm hayallerimi yıktı. Bütün olumsuzluklara rağmen ümidimi kaybetmeden mücadelemi sürdürüyorum"

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2017 Pazartesi 14:11
Suriyeli sporcu hayallerine Türkiye'de kavuşmak istiyor

 Ülkesinde devam eden iç savaş nedeniyle çok sevdiği milli formayı giyme fırsatı bulamayan Suriyeli kick boksçu Kuteybe Eldip, sığındığı Türkiye'de hayalini gerçekleştirmek istiyor.

Savaş öncesi yaşadığı Deyrizor'da 2007 yılında kick boksa başlayan ve kısa sürede başarıyı yakalayan 22 yaşındaki Eldip, ulusal yarışmalarda 3 altın ve 2 gümüş madalya elde etti.

Ülkesinin milli formasını giymek için çalışmalarını sürdürdüğü sırada iç savaşın çıkması üzerine ailesiyle Türkiye'ye sığınan Eldip, antrenmanlarına Şanlıurfa'da devam ediyor.

Suriyeli sporcu, hayallerini süsleyen Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmak istiyor.

Eldip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kick boksu çok sevdiğini belirterek, amacının kendisini geliştirip daha iyi yerlere gelmek olduğunu anlattı.

İmkan verilmesi durumunda şampiyonalara katılmak istediğini ifade eden Eldip, şunları söyledi:

"Suriye'de savaş çıkmasaydı şimdi çok iyi yerlerde olabilirdim ama savaş tüm hayallerimi yıktı. Bütün olumsuzluklara rağmen ümidimi kaybetmeden mücadelemi sürdürüyorum. Özel bakıma muhtaç olan down sendromlu Suriyeli çocuklar için hizmet veren İnsan Kalkınma ve İnsani Hizmetler Derneğinde görev yapıyorum. İşim bitince hemen soluğu spor salonunda alıyorum. Bu sporda başarılı olmak için çalışmalarıma devam edeceğim. Şimdi Türkiye'de antrenmanlarıma Suriyeli bir antrenör nezaretinde özel bir spor salonunda devam ediyorum."

 

- Antrenöründen tam destek 

 

Antrenör Muhammed Hasan ise Eldip'in çok başarılı ve gelecek vadeden bir sporcu olduğunu söyledi.

Türk yetkililerden Eldip gibi başarılı Suriyeli genç sporcuları değerlendirmelerini isteyen Hasan, şunları kaydetti:

"Eldip şans bulursa çok büyük başarılara imza atabilir. Türkiye her alanda olduğu gibi spor alanında da Suriyeli sporculara destek veriyor. Eldip ve diğer gençler alanlarında değerlendirilirse hem Türkiye adına hem Suriyeliler adına çok güzel olur."

 

AA

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık