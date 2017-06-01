Suriyeli Yetim ve Öksüzler İftarda Buluştu

Giriş Tarihi: 1 Haziran 2017 Perşembe 22:50

Hayrat İnsani Yardım Derneği, Türkiye'de en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da yetim ve öksüz Suriyeli çocukları iftar sofrasında buluşturdu.

Derneğin, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilere yönelik ramazan yardımları sürüyor. Bu kapsamda Hayrat İnsani Yardım Derneği İl Temsilciliği yaklaşık 35 bin kişinin barındığı Suruç Çadır Kenti'nde kalan yetim ve öaksüz çocuklara hayırseverlerin desteğiyle toplanan yardımla iftar imkanı sağladı.

Organizasyonda dernek gönüllüleri ve protokol üyeleri, sığınmacı çocuklarla yakından ilgilenerek, uzun süre sohbet etti.

(SONDAKİKA.COM)

Programın ardından AA muhabirine açıklama yapan Hayrat İnsani Yardım Derneği İl Temsilcisi Abdullah Toprak, dernek olarak hem Türkiye'de hem de yaklaşık 45 ülkede faaliyetlerinin bulunduğunu söyledi.

Suriye'deki savaşın ilk gününden itibaren mazlum halka destek olmaya çalıştıklarını hatırlatan Toprak, bu anlamda ramazan ayında da hizmetlerini arttırmaya gayret ettiklerini ifade etti.

Çadır kentte yaklaşık bin öksüz ve yetim çocuğa iftar verdiklerini dile getiren Toprak, şunları söyledi:

"Allah'a şükür bugün bu küçük kardeşlerimizle beraberiz, daha önceki yıllarda da ramazan ayında bu organizasyonları yapmıştık. Temennimiz bu insanların bir an önce evlerine dönmesi ama burada oldukları sürece bizler onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu tür etkinliklerde emeği geçen hayırseverlere de teşekkür ediyoruz. Bugün çocuklarımızın mutluluğuna şahitlik ettik. Cumartesi günü de Harran'daki konaklama tesisinde iftar etkinliğimiz olacak. Yetim ve öksüz yavrularımızı bir nebze olsun mutlu edebilirsek bu bize yeter."

Suriyeli sığınmacılar da etkinlikten dolayı Hayrat İnsani Yardım Derneği yetkililerine teşekkür etti.

İftar programına Suruç Kaymakamı Ferhat Sinanoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, çadır kent yetkilileri ve burada kalan çocukların yakınları katıldı.

(sondakika.com)