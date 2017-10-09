Suriyeli Yetimlere Toplu Sünnet Töreni

Giriş Tarihi: 9 Ekim 2017 Pazartesi 18:42

Kuveyt merkezli Al Salama ile Akçakale Hilful-Fudur Derneklerinin iş birliğiyle düzenlenen şölende, Suriyeli yetimlere sünnet kıyafeti giydirildi.



Daha sonra müzik eşliğinde eğlenen çocuklar, tek tek sünnet olup erkekliğe ilk adımı attı.



Sünnet işlemlerinin ardından çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.



Çadır kentin istişare heyeti üyesi Ahmet Muhammed Serdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldıklarını, kendilerine kuçak açan Türk halkına teşekkür ettiğini söyledi.



Şöleni düzenleyen derneklere teşekkür eden Serdi, "Çocuklarımızı Peygamber Efendimizin sünnetiyle sünnet ediyoruz. Çocuklarımızın toplu halde erkekliğe ilk adımı atmasının mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.



Bir yaşındaki çocuğunu sünnet ettiren Fatma El-Esved de 6 yıldan bu yana Akçakale Çadır Kentinde yaşadıklarını belirtti.



Çocuğunu sünnet ettirdiği için çok sevinçli olduğunu dile getiren Esved, kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.



Bu arada, şölen kapsamında çadır kentteki 250 engelli ile bin 200 dul kadın ve kimsesizlere gıda ve giyim yardımı yapıldı.