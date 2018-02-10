Suriyeliler dernek kurdu

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 18:22

Barış Mahallesi Seyithan sokakta faaliyet göstermeye başlayan derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığına Hadayet Jalabi getirildi.

Jalabi, yatığı açıklamada, önceliklerinin göç nedeniyle Nusaybin'de ikamet eden Suriyelilere ulaşmak olduğunu belirtti.

Derneğin bir yardımlaşma derneği olduğunu kaydeden Jalabi, "Derneğimizin kuruluşuyla birlikte Nusaybin'de yaşayan Suriyelileri adres ve telefonlarıyla birlikte kayıt altına alıyoruz. İleriki zamanlarda derneğimiz aracılığıyla hayırseverlerden toplanacak yardımları, muhtaç Suriyelilere ulaştıracağız. Bu konuda hayırseverlerden de destek bekliyoruz." dedi.