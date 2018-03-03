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Suriyeli'ler Urfalı'ları Dolandırdı

Dört kişiye sahte cumhuriyet altını satarak 225 bin lira dolandıran Suriye uyruklu 6 kişi yakalandı

Giriş Tarihi: 3 Mart 2018 Cumartesi 18:37
Suriyeli'ler Urfalı'ları Dolandırdı

Şanlıurfa'da dört kişiye sahte cumhuriyet altını satarak 225 bin lira dolandıran Suriye uyruklu 6 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, isimleri açıklanmayan 4 vatandaş farklı tarihlerde Asayiş Şube Müdürlüğüne başvurarak, Suriyeli H.A, M.H, A.M. A.E, Z.M ve M.H'nin kendilerine sahte altın sattıklarını belirtip şikayetçi oldu.

Bunun üzerine söz konusu şüphelileri yakalamak üzere harekete geçen ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri evlerinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, siyah bir çoraba gizlenmiş 412 sahte cumhuriyet altını, iki bin 400 dolar, iki cep telefonu ve 100 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.

 

 

AA

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