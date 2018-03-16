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Suriyelilerden Afrin şehitleri için etkinlik

Şanlıurfa'da Suriye Ulusal Akımı Derneğince Afrin'de şehit olan Türk ve ÖSO askerleri için etkinlik düzenlendi

Giriş Tarihi: 16 Mart 2018 Cuma 17:04
Suriyelilerden Afrin şehitleri için etkinlik

Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Cami avlusunda düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Dernek yetkilisi Hişam Mustafa, yaptığı açılamada, Suriye'nin Afrin bölgesini terör unsurlarından arındırmaya yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Türk askerleri ve Suriyeli ÖSO askerlerini anmak, onların ruhlarına Fatiha okumak için bir araya geldiklerini söyledi.

Operasyonun başarıyla tamamlanmasını dileyen Mustafa, tüm şehitlere Allah'tan rahmet temennisinde bulundu.

Etkinlikte Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tank Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun amcasının oğlu Ahmet Çubukçu ile ÖSO askerlerinin yakınlarına vefa plaketi verildi.

Hurma ve lokum ikram edilen etkinlik, yapılan dua ile tamamlandı.

Bu arada dua sırasında Türk ve Suriyeli vatandaşların duygulandığı görüldü.

 

AA

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