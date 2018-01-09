Suriyelilerden

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2018 Salı 15:02

Gaziantep'te Bülbülzade Vakfı'nın desteğiyle 2 yıl önce kurulan ve Suriyelilerin sorunlarının ele alındığı Arapça İşrak gazetesinin, yeni yıldaki ilk sayısında "Filistinli cesur kız" olarak anılan Ahed et-Temimi'nin hikayesine yer verildi.

Ocak ayındaki özel sayısında Filistin'i konu alan gazetede, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülen Ahed et-Temimi'nin hikayesi de anlatıldı.

Ortadoğu Medya İletişim Merkezi Genel Koordinatörü Mehmet Fatih Eminoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazeteyi 15 gün arayla yayımladıklarını belirtti. Gazetede Suriye'de görev yapmış gazetecilerin çalıştığını anlatan Eminoğlu, şöyle devam etti:

"Suriye'deki ana akım medyada görev yapan başka ülkelere göç etmiş gazeteciler, düşünürler yazıyor. Ortak paydamız vatanperverlik. Ülkesini seven, dini, mezhebi, dili ne olursa olsun ortak paydada buluşup kendisini ifade edebiliyor. Müslüman, Hristiyan, Alevi, Sünni, Dürzi her türlü etnik kökenden kişiler bu gazetede yazıyor. Kürtler, Türkmenler kendi düşüncelerini ön plana çıkarabiliyor. Tek ortak paydamız vatanperverlik. 2018'in ilk sayısında da 5 yıl önce abisi gözaltına alındığı için İsrail askerlerine kafa tutan "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi 16 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi'ye yer verdik. Bu kız geçenlerde tutuklandı. Filistinlilerin ortak sesi oldu. Dünya çapında haberlere konu oldu. Davasında haklı. Davası bile görülemiyor, sürekli erteleniyor. Çok dramatik bir durum. Tek istediği şey özgürlük. Vatanında ailesiyle beraber yaşamak istiyor ama buna bile fırsat verilmiyor. Dünya sessiz bir biçimde izliyor."

- "Başka dramlar bizi ilgilendirmez, demediler"

Eminoğlu, Filistin davasının bütün İslam dünyasını ilgilendirdiğine dikkati çekerek Ahed'in cesurca haykırışını okuyucularına yansıtmak istediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bizim de çorbada tuzumuz olsun istedik. Bu fikir Suriyeli yazar ve editörlerimizden çıktı. Genelde Suriyelileri işliyorduk. Suriye'de olan dram Filistin'i, Türkiye'yi, İslam dünyasını ilgilendiriyor. Nitekim Filistin'de olanlar da İslam dünyasını ilgilendiriyor. Bizim dramımız var, başka dramlar bizi ilgilendirmez, demediler. Bundan önceki yayında da Kudüs'ü işlemiştik. Tüm yazarlarımız bu konuyla ilgili yazmıştı.Tekrar bu öneriyle gelmeleri biz çok sevindirdi. Dramın nerede olduğu, sorunun, problemin ne olduğu değil kimleri ilgilendirdiği çok önemli. Dram nerede olursa olsun gündeme alıp, ne yapılması gerekse onu yapmalıyız. Ahed'i dünyaya duyurmaya çalıştık."

AA