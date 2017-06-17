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Suriyelilere Elektrikli Motosiklet Dağıtıldı

Hayrat İnsani Yardım Derneği Bölge Koordinatörü Abdullah Toprak, Şanlıurfa İpekyol Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, motosikletlerin Suriyeli sığınmacılara işlerinde kullanmak üzere dağıtıldığını belirtti.

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 10:44
Suriyelilere Elektrikli Motosiklet Dağıtıldı

Amaçlarının Suriyelilerin günlük işlerinde kolaylık sağlamak olduğunu aktaran Toprak, "Suriyeliler işlerine gidip gelirken motosikleti kullanarak yol parasından tasarruf edecek ve aile bütçesine katkıda bulunmuş olacaklar. Derneğimize bağışta bulunan tüm hayırsever vatandaş ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Dernek olarak insani, eğitim ve istihdama yönelik yardımlarımız devam edecek" dedi.

Konuşmanın ardından 13'ü çadır kentlerde yaşayan Suriyeliler olmak üzere 30 elektrikli motosiklet Suriyelilere teslim edildi.

Motosikletlerini teslim alan Suriyeliler de dernek yetkililerine ve hayırseverlere teşekkür etti.

 

(sondakika.com)

YORUMLAR
  • yorum2017-06-20 09:33:22Mustafa Kara

    Kusura bakmayın bu yardım filan deyil Yardım edecekseniz önce kendi vatandaşlarımıza yardım etmelisiniz ramazanda iftarını sadece kuru ekmek ile açan vatandaşlarımız var bu kadar motor alacagınıza önce kendi vatandaşlarımıza erzak yardımı yapmalısınız Daha makbule Geçer

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