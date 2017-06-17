Suriyelilere Elektrikli Motosiklet Dağıtıldı

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 10:44

Amaçlarının Suriyelilerin günlük işlerinde kolaylık sağlamak olduğunu aktaran Toprak, "Suriyeliler işlerine gidip gelirken motosikleti kullanarak yol parasından tasarruf edecek ve aile bütçesine katkıda bulunmuş olacaklar. Derneğimize bağışta bulunan tüm hayırsever vatandaş ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Dernek olarak insani, eğitim ve istihdama yönelik yardımlarımız devam edecek" dedi.



Konuşmanın ardından 13'ü çadır kentlerde yaşayan Suriyeliler olmak üzere 30 elektrikli motosiklet Suriyelilere teslim edildi.



Motosikletlerini teslim alan Suriyeliler de dernek yetkililerine ve hayırseverlere teşekkür etti.

(sondakika.com)