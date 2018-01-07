Suriyelilere insani yardım

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2018 Pazar 21:11

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Basın Danışmanı Ali İmran Durman, yaptığı yazılı açıklamada, yardımların Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan bombardıman nedeniyle Afrin üzerinden Fırat Kalkanı Harekatı sonrası terörden arındırılan güvenli bölgelere gelen Suriyelilere dağıtıldığını bildirdi.

Durman, İdlib'e yapılan saldırılar sonucu binlerce insanın daha güvenli bölgelere doğru göç yolunda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İdlib'in Ebuzuhur bölgesinde bulunan Ebuzuhur Havaalanı'nı ele geçirmek için saldırılarını artıran Esed güçleri havaalanı çevresinde yaşayan sivil halka da zarar veriyor. Saldırılarda yüzlerce Suriyeli hayatını kaybederken binlerce Suriyeli de daha güvenli bölgelere göç ediyor. Bombardımandan kaçmak zorunda kalan ailelerin ihtiyaçlarını tespit etmek için çalışmalarımızı hızlandırdık. Çoğu ailenin bu kış ayında başlarını sokabileceği bir çadırları dahi yok. Bizler bu ailelere yönelik acil yardım çalışmalarımızı devam ettireceğiz. İdlib ile Azez arasındaki 115 kilometrelik yolu zorluklarla aşan sığınmacılar ulaştıkları yerlerde de türlü zorluklarla yaşama tutunmaya çalışıyor. Motosiklet üzerinde ve kamyonet kasalarında göç eden mağdur halk, Azez girişinde bulunan toprak arazide kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma barınaklarda kalıyor."

Durman, Fırat Kalkanı bölgesine ulaşan ailelerin, Afrin üzerinden geldiklerini ve terör örgütü PYD'nin kendilerinden araç başı 200 dolar geçiş ücreti aldıklarını da aktardı.

AA