Suriye'lilere nakit dayanmadı

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2018 Çarşamba 13:10

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli mülteciler, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kendilerine aylık olarak verdiği nakdi yardımı almak için bankamatiklerin önünde yoğun kalabalığa neden oldular.

Türkiye Cumhuriyeti Göç İdaresi tarafından, Suriyeli mültecilere aile bireyleri için ailedeki kişi başına verilen 120 TL nakit yardım yapılıyor.

Yaklaşık 500 bin Suriye'linin yaşadığı Şanlıurfa'da Göç İdaresi tarafından nakdi yardım alan Suriyeli mültecilerin Şubat ayına ait destek nedeni ile para çekmek için akın ettiği bankamatiklerde aşırı yoğunluk nedeni ile yetersiz kaldı.

Şanlıurfa merkezde yeralan Halk Bankası çalışanları, bankamatiklerde aşırı para çekilmesi nedeni sisteme sürekli para yükledi.