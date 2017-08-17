Suriyelilere Yönelik Proje, Şanlıurfa'da Tanıtıldı

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 18:06

5 ilde hayata geçirilen proje kapsamında 900 kişinin sürdürülebilir iş imkanlarına kavuşmaları sağlanacak.



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı işbirliğiyle yürütülecek ve 1.7 milyon dolarlık Tarımsal Mesleki Eğitim Projesi'nin tanıtım toplantısı, GAP Tarımsal Araştırma Merkezi'nde gerçekleşti. Suriyelilere ve ev sahibi topluluklar için tarımsal mesleki eğitim projesinde çeşitli tematik alanlarda 900 kişiye mesleki eğitim becerisi kazandırılarak sürdürülebilir iş imkanlarına kavuşmalarının sağlanacağı projenin tanıtım toplantısına; BM Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Yuriko Shoji, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Ekip Lideri Muaamar Alwan, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı Volkan Güngören, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Halil Çetiner ve Suriyeli katılımcılar katıldı.

(sondakika.com)



Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Şanlıurfa olarak Suriyeli sığınmacılara kucak açtıklarını belirterek, "Omuzlarımızda çok büyük bir emanet var ve bu memleketin havasını teneffüs eden kamu görevlisinden öğrencisine, işçisinden esnafına ve çiftçisine kadar küçük büyük herkes bu büyük emanetin idraki ve bilincindedir. Bugün en önemli ihtiyaç birbirimize sarılmamızdır. Şanlıurfa bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yapmış ve yanı başındaki kardeşlerine elini uzatmış, onların yaralarını sarmaya çalışmıştır" dedi.



BM Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Yuriko Shoji ise, Türkiye'nin, 3 milyon Suriyeli sığınmacıyla dünyada en çok Suriyeliyi barındıran ülke konumunda olduğunu ifade ederek, "Suriyeli mültecilerin büyük bir bölümü dışarıdan yardım alarak hayatlarını sürdürmekte ve çok düşük ücretli sektörlerde iş bulabilmektedir. Bunlara uluslararası insani yardım kuruluşları tarafından yapılan nakdi yardımlar var. Bunların hayatlarını sürdürebilmeleri için, yaşam kalitesini arttıracak, geçim kaynaklarını geliştirecek projeler önem taşımaktadır. Suriyeliler'in önemli bir bölümü Türkiye'nin güneyinde yaşamlarını sürdürmektedir. Bu bölge için tarım en önemli ekonomik faaliyet konumunda olup hem istihdam açısından, hem de yerel ekonomik katkısı açısından büyük avantaj taşımaktadır tarım sektörü. Bu proje buradaki Suriyeli sığınmacılara ve Türk vatandaşlarımız için ekonomik imkanlarının geliştirilmesi ile istihdama büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.



- Şanlıurfa