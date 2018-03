Sürü Yönetimine Katılan 75 Kursiyere Sertifikaları Verildi

Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:29

Sertifika töreninde Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi" yetiştirme kursu ile ilgili yapılan sunumun ardından Kaymakam Ömer Çimşit, konuşma yaptı. Çimşit, programı düzenleyen İlçe Tarım Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Ziraat Odasına teşekkür ederek, "Viranşehir'in büyük bir tarım potansiyeli var. Bizim tarımsal ve hayvansal üretime büyük destek vermemiz gerekiyor. Yapılan sunuma baktığımızda 3 yıl önce başlayan eğitimin istikrarlı bir şekilde artığını görüyoruz. Eğitime başvurularda bir artış olduğunu görüyoruz.Bakanlığımızın verdiği destek her geçen gün artıyor. Kullandığımız her şeyin en kalitesini kullanabilelim. Bizler hayvansal ve tarımsal üretimde en organik ve en doğal üretimi önemsiyoruz. Bu üretimde üzerimize düşen ne ise yapmaya hazırız. Süt toplama ile ilgili bize gelen talep oldu. Organize Sanayi Bölgesinde bu talebi değerlendirdik. Organize Sanayi Bölgemizde yatırım yapmaya kim gelirse kapımız sonuna kadar açıktır. Gereken her türlü kolaylığı ve yardımı yapmaya hazırız.Hayvan pazarı ve mezbahane için gerekli çalışmaları başlattık. İlçemize bağlı Burç Mahallesinde 200 dönümlük mera arazisi içi gerekli izinleri aldık. 20 yıllık ot bedelini Gıda ve Tarım Bakanlığına yatırdık. Arazinin mera vasfından hazine arazisi vasfını dönüştüreceğiz. Böylece ilçemize hayvan pazarı ve modern bir mezbahane kazandıracağız. Bu amaçla proje çalışmalarını başlattık. Yaptığımız bu çalışmalarda Bakan Faruk Çelik, Milletvekili Mehmet Akyürekdesteklerini hiçbir zaman esirgemediler.İl Tarım Müdürümüz ve İlçe Tarım Müdürümüzün çok büyük destekleri oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Dr. Siraç Yolcu ise Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi kapsamında 2015 yılında bu yana çalışma yürüttüklerini kaydetti. Yolcu, uygulanan projede genel amacın sürü yönetimi elemanı veya sürü yönetimi elemanı olmaya aday kişilere koyun ağılı ve keçi barınağı kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, küçükbaş hayvanların besleme ve bakımını yapabilme, çoğaltabilme, bulaşıcı ve yetiştirme hastalıklarına karşı koruyabilme ve mücadele edebilme, sağım yapabilme yeteneği kazandırmak olduğunu ifade etti. 3 yıl içinde 192 kursiyeri mezun ettiklerini anlatan Yolcu, 2015-2016 yılı içinde 59 kursiyeri de desteklerini kaydetti. Yolcu, ayrıca ilçede kayıtlı 36 bin büyükbaş, 320 bin küçükbaş hayvanın yetiştirildiğini sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı. Projede emeği geçenlere de birer plaket verildi

(sondakika.com)