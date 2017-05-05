Suruç Davası 14 Temmuza Ertelendi

Giriş Tarihi: 5 Mayıs 2017 Cuma 09:24

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde DEAŞ terör örgütü tarafından düzenlenen ve 33 kişinin hayatını kaybettiği canlı bombalı saldırı davasının ilk duruşması görüldü. Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava 14 Temmuz tarihine ertelendi.



Duruşmayı saldırıda ölenlerin yakınları, yaralananlar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, milletvekilleri Mahmut Tanal, Ali Şeker ve Şenal Sarıhan ile HDP milletvekilleri Dilek Öcalan, İbrahim Ayhanve Mahmut Toğrul'un yanı sıra bölge baro temsilcileri takip etti.



Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar ve davaya müdahil olanların dinlenmesinin ardından dava Ankara'da tutuklu olan Yakub Şahin'in duruşmaya SEGBİS ile katılmasını sağlamak üzere 14 Temmuz'a ertelendi.

(haberler.com)