Suruç Ortak Makine Kullanım Parkı Görücüye Çıktı

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2017 Perşembe 17:07

Suruç Ortak Makine Kullanım Parkı Projesi kapsamında makine parkında 31’ i farklı olmak üzere toplam 38 makine, alet ve ekipman bulunuyor.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenerek faaliyete geçen proje kapsamında; Yeni sulamaya açılan Suruç Ovası’nda toprak işlemeden hasada kadar geçen süreçte çiftçilerin ihtiyaç duyacağı makine, alet ve ekipman hazır halde parkta beklemektedir. Makine parkının ana amacı, alternatif ürünlerin yetiştirilmesine alt yapı hazırlamak ve küçük arazilere sahip çiftçilerin makine satın almak yerine, istediği tarımsal işlemi zamanında, ekonomik ve kaliteli bir biçimde yapabilme imkânını sağlamakta, kar amaçlı gütmemekte.

Park sayesinde;

- Çiftçiler edinemediği veya edinmesi ekonomik olmayan makine, alet ve ekipmanı hizmet almak suretiyle faydalanacaktır.

- Hizmet, tarım danışmanı gözetiminde ve eğitilmiş operatörler tarafından yapılacağından hizmet kalitesi yükselecektir.

- Hizmet, ürün bazında ekimden hasada kadar paket olabileceği gibi seçili faaliyetler şeklinde de talep edilebilecektir.

Makine parkının tanıtımı için Suruç Cumhuriyet Meydanı’ nda makine, alet ve ekipmanlar 10-12 Nisan 2017 tarihleri arasında sergilenmiştir. Sergide açılan stantta Suruç Ziraat Odası tarımsal yayım ve danışmanlık biriminde çalışılan teknik elemanlar ve GAP TEYAP uzmanları tarafından parkın işletmesi ve parkta yer alan makineler hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Sergiye büyük ilgi gösteren çiftçilerin özellikle fide dikim makinesi ile yonca biçme ve balyalama makinesi hakkında bilgi amaçlı soruları dikkat çekmiştir.

Standı ziyaret eden GTH İlçe Tarım Müdürü, Suruç Ziraat Odası tarım danışmanları ve GAP TEYAP uzmanları çiftçilere bilgilendirme yapmışlardır.

Sergi sonunda toplam 58 çiftçi talebi ile 2.225 dönüm tarla için hizmet talebinde bulunulmuştur.

Suruç Ortak Makine Kullanım Parkı hakkında bilgi almak ve yararlanmak isteyen çiftçiler Suruç Ziraat Odası’na müracaat edebilirler.