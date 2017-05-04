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Suruç Saldırısıyla İlgili Dava Bugün Başlıyor

Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015’te DEAŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin açılan davanın ilk duruşması öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Giriş Tarihi: 4 Mayıs 2017 Perşembe 11:46
Suruç Saldırısıyla İlgili Dava Bugün Başlıyor

Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015'te DEAŞ terör örgütü üyesi Abdurrahman  Alagöz tarafından Amara Kültür Merkezi bahçesinde basın açıklaması yapmak için toplanan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerine yönelik gerçekleştirilen ve 33 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün öğleden sonra görülecek.  Hilvan Adliyesinde görülecek duruşmayı takip etmek üzere çevre illerdeki barolara kayıtlı çok sayıda avukat ve milletvekillerinden oluşan  CHP'li bir heyet ile saldırıda hayatını kaybeden ile yaralananların yakınları  Hilvan'a geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı duruşma öncesi giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde sağlandı.

Şanlıurfa  Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Yakup Şahin ve  Suriye'de oldukları iddia edilen İlhami Ballı ile Deniz Büyükçelebi için ayrı ayrı 104'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

 

 

 

(sondakika.com)

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