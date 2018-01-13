Suruçlu çiftçilere sulamada hibe proğramları anlatıldı

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 16:28

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından Vali Ziya Çoker Konferans Salonunda düzenlenen programda, çiftçilere, salma sulamanın zararları, basınçlı sulama yöntemleri, faydaları ve devlet tarafından basınçlı sulama sistemleri için verilen hibe destekleri hakkında bilgi verildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Murat Yahlizade, programda yaptığı konuşmada Tarımsal Yayım Programı kapsamında üreticilere eğitim verdiklerini söyledi.

Yahlizade, çiftçinin artık bilinçli bir şekilde toprağını koruyarak, bakanlığın verdiği hibelerden faydalanarak, salma sulamanın yerine basınçlı sulama sistemi uygulamalarını beklediklerini kaydetti.

AA