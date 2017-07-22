Ana Sayfa Urfa Haberleri Suruç'ta 13 Yaşındaki Çocuk Havuzda Boğuldu

Suruç'ta 13 Yaşındaki Çocuk Havuzda Boğuldu

ŞANLIURFA'nın Suruç İlçesi'nde, serinlemek için havuza giren 13 yaşındaki Bekir İnanır, boğularak hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 20:31
Suruç'ta 13 Yaşındaki Çocuk Havuzda Boğuldu

Olay, Suruç İlçesine bağlı İzci Mahallesi'nde öğleye doğru meydana geldi. Ailesiyle birlikte fıstık bahçesinde çalışan Bekir İnanır, sıcaklardan bunalınca serinlemek için bahçedeki 2 metre derinliğindeki havuza girdi. İyi yüzme bilmediği belirtilen çocuk, bir süre sonra suya battı. Yakınlarının son anda fark etmesiyle havuzdan çıkartılan çocuk, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Bekir İnanır'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

- Şanlıurfa

 

(sondakıka.com)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık