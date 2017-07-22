Suruç'ta 13 Yaşındaki Çocuk Havuzda Boğuldu

Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 20:31

Olay, Suruç İlçesine bağlı İzci Mahallesi'nde öğleye doğru meydana geldi. Ailesiyle birlikte fıstık bahçesinde çalışan Bekir İnanır, sıcaklardan bunalınca serinlemek için bahçedeki 2 metre derinliğindeki havuza girdi. İyi yüzme bilmediği belirtilen çocuk, bir süre sonra suya battı. Yakınlarının son anda fark etmesiyle havuzdan çıkartılan çocuk, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Bekir İnanır'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.



- Şanlıurfa

(sondakıka.com)