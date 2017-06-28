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Suruç'ta Yakalanan Teröristler Suikast Için Gelmiş

Türkiye'ye geçen ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan PKK/PYD üyesi 4 teröristin, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçleri ile Ak Partili yöneticilere yönelik suikast hazırlığı içerisinde oldukları öğrenildi.

Giriş Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 11:24
Suruç'ta Yakalanan Teröristler Suikast Için Gelmiş

Suriye'nin terör örgütü PYD denetimindeki Kobani kenti ile komşu olan Suruç'ta, geçen pazartesi günü sınırı yasa dışı yollardan geçerek Türkiye'ye gelen 4 terörist yakalandı.

Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalanan teröristlerin yanında 1 tabanca, 1 susturucu, 1 kalaşnikof tüfek, 420 gram plastik patlayıcı, 1 pompalı tüfek, 12 metre kablo, 2 roket başlığı, 2 telsiz, 24 elektrikliye çevrilmiş kapsül, bir avometre, silahlara ait şarjör ve mermiler ele geçirildi. Güvenlik güçlerince soruya alınan teröristlerin Suriye'den terör örgütü tarafından suikast için Türkiye'ye gönderildiklerini söyledikleri öğrenildi.

Teröristlerin Suruç'taki suikast hedeflerinin ise asker ve polisler ile Ak Partili yöneticilerin olduğu kaydedildi. Adları açıklanmayan teröristlerin sorgusunun devam ettiği Suruç ilçe merkezi ile sınır hattında güvenlik önlemleri de artırıldı.

 

(haberler.com)

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