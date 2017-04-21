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Suruç'taki patlamayı kadın militan yapmış

Polisten kaçan kadın teröristin araçtaki bombayı patlattığı ortaya çıktı Suruç'taki patlamada kadın terörist öldü

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2017 Cuma 19:04
Suruç'taki patlamayı kadın militan yapmış

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde  23 Nisan etkinliklerine yönelik saldırı hazırlığında olan bir kadın terörist araçtaki bombayı patlattı.

Kadın teröristin aracın içerisinde öldüğü belirlendi. Edinilen bilgiye göre, Akçakale istikametinden Suruç'a seyir eden 33 CFY 63 plakalı beyaz bir otomobil şehir girişine 1 kilometre mesafede, polis ekiplerini görünce mezarlık yakınlarında park etti. Şüphelenen polislerin kendisini fark etmesi üzerine araçta bulunan kadın teröristin, araca yüklenen bombayı patlattığı öğrenildi.

Kadın teröristin araç içerisinde öldüğü belirtilirken, hedefinde ise  1 Mayıs ve  23 Nisan kutlamalarının yanı sıra referandum protestosu yapan grupların olabileceği belirtildi.

 

(sondakika.com)

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