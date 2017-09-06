Sürücü Kursunda Üç Gün Arayla Yaşanan Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

Giriş Tarihi: 6 Eylül 2017 Çarşamba 12:28

Şanlıurfa'da bir sürücü kursunda, üç gün arayla iki kez yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı.



Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.



İlk olay, 31 Ağustos günü Müslüm Yıldız'a ait bir apartmanın zemin katında bulunan sürücü kursunda yaşandı. Elinde bıçak olan iki hırsız, sürücü kursuna ait pencereyi açarak içeri girdi. Hırsızlar, masada bulunan dizüstü bilgisayar ve 2 telefonu aldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar sürücü kursunda yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra dışarı çıkarak kayıplara karıştı.



İkinci olay, 3 Eylül günü yine aynı sürücü kursunda meydana geldi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, üç gün önce içeri girerek dizüstü bilgisayar ve 2 telefonu alan hırsızlar, bu kez bir bilgisayar monitörü alarak kaçtı.



İş yeri sahibi Müslüm Yıldız, 5 bin lira civarında zararının olduğunu belirterek, tek isteğinin hırsızların yakalanması olduğunu söyledi.



Sürücü kursuna ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri inceleyen polis, hırsızların kimliğinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.

(sondakika.com)