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Sürücü Kursundan Ücretsiz Ehliyet

Karaköprü ilçesinde hizmet veren, Karaköprü Sürücü Kursu'ndan Şehit ailelerine ücretsiz sürücü kursu.

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2018 Perşembe 12:07
Sürücü Kursundan Ücretsiz Ehliyet

Karaköprü ilçesinde hizmet veren, Karaköprü Sürücü Kursu  sahibi Mahmut Kurt Urfa Haber'e yaptığı açıklamada, Şehit ailelerine hiç bir ücret talep etmeden, sürücü kursu vereceklerini ifade etti.

Kurt konuya ilişkin yaptığı açıklamada:

"Aldığımız bu kararla, ehliyet sahibi yapacağımız şehit ailerimizin kurs bedeli şehitlerimiz tarafından kat ve kat  ödenmiştir. Aziz vatanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimize ne yapsak azdır.

Umarım bizim şehrimizde attığımız bu davranıs tüm  halkımıza örnek olur ve şehit yakınlarına destek olunması konusunda her birey üzerine düşeni yapar" dedi

 

 

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