ŞUSKİ Uyardı son gün: 30 Haziran

Giriş Tarihi: 12 Haziran 2017 Pazartesi 15:55

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "7020 Sayılı Kanun ile abonelere kaçırılmaması gereken pek çok imkan sağlandı.

Bu kanun borçlu abonelere borçlarını yeniden yapılandırma imkanı veriyor. ŞUSKİ veznelerine müracaat edilmesi halinde 31 Mart 2017 tarihi ve öncesi borçlar yeniden yapılandırılacak. Yapılandırılmış borç 18 taksite kadar ödenebiliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkartılan yapılandırma cetveli kapsamında bu tarihe kadar borcu olan abonelerin ödemelerini peşin veya taksitli bir şekilde yapmaları sonucunda faiz afları uygulanıyor. Bu kapsamda ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne borcu olan aboneler 30 Haziran 2017 mesai bitimine kadar ŞUSKİ veznelerine müracaat edebilir. Detaylı bilgi almak isteyen aboneler çağrı merkezini arayarak gerekli bilgiyi alabilirler.

Abonelerin borçlarını yapılandırması halinde, vatandaşlara 18 taksit imkanı da sağlanarak rahat bir şekilde borçlarını ödemesi sağlanacaktır" denildi.

(sondakika.com)