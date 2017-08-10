Şuski'de İçme Suyu Hattı Seferberliği

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 13:24

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu problemini içme suyu hattı döşeme çalışmaları ile ortadan kaldırarak, kent merkezindeki mahallelerde ve tüm ilçeleri kapsayan kırsal mahallelerde su alamayan bölgelerin su ihtiyacının da giderilmesini hedeflemek için yapmış olduğu teknik hazırlık ve planlamalar sayesinde Şanlıurfa genelinde 2017 yılından bu yana toplamda 54 bin 300 metre içme suyu hat döşemesi gerçekleştirdi.



Su problemleri tarihe karışıyor



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerin (köyler) içme suyu temini için Grup İçme Suyu Projesi kapsamında yıllardır taşıma suyu ve kendi imkanları ile yüzeysel kuyularla su ihtiyaçlarını gideren vatandaşlara, içme suyu problemini çözmek için çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti. Kent merkezindeki yeni yerleşim alanlarında çalışmalarını sürdüren ekipler, alt yapı faaliyetlerini sahada planlı bir şekilde uygulayarak yeni yerleşim alanlarına içme suyu hatları yapıldığını ifade etti.



(haberler.com)