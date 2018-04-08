ŞUTSO Seçimleri Yapıldı

Giriş Tarihi: 8 Nisan 2018 Pazar 19:28

ŞUTSO Meslek Komitesi, Meclis Asil ve Yedek Üyeleri’nin seçildiği, oy verme işlemleri, sabah 09:00 itibari ile başladı. Saat 17:00’da sona eren oy verme işlemleri ile Şanlıurfa’nın ticari, sanayi, hizmet ve diğer tüm özel sektör meslek grupları temsilcilerinin seçimi tamamlandı. H. Sebiha Özlek Anadolu Lisesi ve Ziyaeddin Akbulut Ortaokulu’nda gerçekleştirilen seçimlerde 2018 ve 2022 döneminde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası meslek komitelerinde ve mecliste görev yapacak üyeler belirlendi. ŞUTSO Organ seçimlerinin ardından süreç şöyle devam edecek;



09 Nisan 2018 Pazartesi Günü: Geçici seçim sonuçlarının 1 Tam İş Günü İlanı. (Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile ilan süresi içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazları İlçe Seçim Kurulu Başkanı aynı gün inceler ve karara bağlar.) (Md.81-7/9)



10 Nisan 2018 Salı Günü: İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından verilen karar oda ilan yerinde 1 Tam İş Günü ilan edilir. İlan Süresi içinde İlçe Seçim Kurulu Başkanınca verilen karara karşı İl Seçim Kurulu’na itiraz. (Aynı Gün)(Md.81-9)



11 Nisan 2018 Çarşamba Günü: İl Seçim Kurulu yapılan itirazları inceleyerek 1 Gün İçinde Kesin Karara bağlar. (Md.81-9)



12 Nisan 2018 Perşembe Günü: İtirazların karara bağlanmasından sonra kesin seçim sonuçları ilan edilir. (Md.81-9)



13 Nisan 2018 Cuma Günü: Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Genel Kurul Delegeleri Asil ve Yedek Üye Seçimi (Saat 09:00 - 14:00 arasında Md.84-6/c-d ile Yönetmeliğin 13. Maddesi.)



Yönetim Kurulu Başkanı seçimlerinde oyların eşit çıkması halinde en çok oy alan iki aday arasında yapılacak ikinci tur Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimi (Saat 15:00 – 18:00 arasında) Seçim Yeri: Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu



16 Nisan 2018 Pazartesi Günü: Geçici Seçim Sonuçlarının 1 Tam İş Günü ilanı. (Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile ilan süresi içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazları İlçe Seçim Kurulu Başkanı aynı gün inceler ve karara bağlar.)



17 Nisan 2018 Salı Günü: İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından verilen karar oda ilan yerinde 1 Tam İş Günü ilan edilir. İlan Süresi içinde İlçe Seçim Kurulu Başkanınca verilen karara karşı İl Seçim Kurulu’na itiraz. (Aynı Gün) (Md. 81-9)



18 Nisan 2018 Çarşamba Günü: İl Seçim Kurulu yapılan itirazları inceleyerek 1 Gün İçinde Kesin Karara bağlar. (Md.81-9)

19 Nisan 2018 Perşembe Günü: Kesinleşen Seçim Sonuçlarının ilanı, Seçim Sonuçlarının Odalar ve Borsalar Birliği ile Bakanlığa bildirilmesi. (Md.81-9)