ŞUTSO'da devir teslim tamamlandı

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 14:48

ŞUTSO'nun 13 Nisan 2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanı seçimleri sonrasında göreve seçilen Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek ile Meclis Başkanı Ahmet Altun görevi Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol’dan teslim aldı. Görev değişimi nedeniyle ŞUTSO’da düzenlenen törende, Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, ŞUTSO Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, Kayyum Heyeti Üyeleri Hasan Fehmi Hayırlı ve Mehmet Emin Bayaslan’a teşekkür plaketi verdi.



Yapılan törende konuşan ŞUTSO Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, “Görevde bulunduğumuz 19 aylık süre içerisinde gerek kamu kurum ve kuruluşları ile gerekse Sivil Toplum Kuruluşlarıyla birlik beraberlik içerisinde, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ve üyeleri için görev yapmaya çalıştık. Görevimiz süresinde bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.” dedi.



Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek ise “Sayın İsmail Demirkol, Sayın Hasan Fehmi Hayırlı ve Sayın Mehmet Emin Bayaslan’a Kayyum Heyeti olarak vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Zorlu bir dönemde ellerini taşın altına koyarak Şanlıurfa için, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ve üyeleri için görev aldılar. Yaptıkları hizmetler, oda camiamız tarafından saygı ve takdir ile anılacaktır.” dedi.



Yapılan tören, toplu fotoğraf çekimi ve ŞUTSO Yönetim Kurulu tarafından Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol’a “Onursal Başkanlık Ünvanı” verilmesi sonrasında sona erdi.





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