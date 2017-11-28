ŞUTSO’da Müşterek Komite Toplantısı Yapıldı

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2017 Salı 17:36

Nevali Otel’de; 2018-2021 Stratejik Plan Çalışmaları, Amaçlar, Hedefler, Alt stratejiler, Alt Stratejilerin Belirlenmesi için görüşler ve öneriler gündemiyle gerçekleştirilen toplantıya; ŞUTSO Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, Kayyum Heyeti Üyeleri Hasan Fehmi Hayırlı, Mehmet Emin Bayaslan, Meclis Başkanı Mustafa Taş, Başkan Yardımcısı M.Reşat Karadeniz, Meclis Üyeleri, Genel Sekreter Vedat Tekatlı, Genel Sekreter Yardımcısı Nihal Dörtkardeş, ŞUTSO Akademik Danışmanı Yard.Doç.Dr. Ayşe Cebeci, ile Meslek Komitesi Başkan ve üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ŞUTSO Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, göreve geldikleri günden bu güne gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu. 2016 yılının Eylül ayında gerçekleşen atamanın ardından ŞUTSO yönetiminde bir yılı geride bıraktıklarını hatırlatan Demirkol: “Geride bıraktığımız bir yıllık süre içinde gerek Meclisimiz ve Kayyum Heyetimiz, gerekse meslek komitelerimiz, üyelerimize daha kaliteli hizmet sunmak adına birçok faaliyette bulundu. Bunların en başında ise Şanlıurfa’da sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik ve mesleki eğitime sahip vasıflı elemanların yetiştirilmesi adına Mesleki ve Teknik Eğitim Kampüsü’nü inşa etmek ve yönetmek amacıyla kurulması planlanan Şanlıurfa Eğitim Geliştirme Vakfı (ŞEGEV) geliyor.

Ayrıca; bizden önceki ŞUTSO Yönetimi’nin de üzerinde durduğu, Yenilenebilir Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ve Gıda ihtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin alt yapı çalışmalarının takibi, Teknokent ile düzenlediğimiz ortak projeler ve çalışmalar, Şanlıurfa’nın yerel ürünleri ile ilgili yaptığımız coğrafi işaret tescilleri, üyelerimizin kullanımına sunduğumuz nefes kredisi ile Aidat borçlarında taksitlendirme ve gecikme faizinden muafiyet, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin de destekleriyle gerçekleştirdiğimiz giyim yardımları, Personel ve üyelerimiz için düzenlediğimiz eğitimler, üniversite ve sanayi proje işbirliği çalışmaları, Şair Nabi’den Berceste Beyitler ve Urfa Gümrük Defterleri adlı yayınların hazırlanması gibi çalışmalar Meclisimiz ve Kayyum Heyetimiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin başında geliyor.

Bunların yanı sıra; üyelerimizin güncel sorunlarını Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız başta olmak üzere, ilgili bakanlıklara ve kamu kurumlarına gerek yazılı, gerek sözlü olarak aktardık. İlimizde üyelerimizin yaşadığı sorunları tespit etmek için çalışmalarda bulunduk. Tespit ettiğimiz sorunlar ve bizlere ulaşan talepler doğrultusunda ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunduk.” diye konuştu.

Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol’un konuşmasının ardından ŞUTSO Akademik Danışmanı Yard.Doç.Dr. Ayşe Cebecigündem maddeleri ile ilgili katılımcılara bir sunum gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen sunumun sonrasında soru cevap kısmına geçildi. Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol ve Akademik Danışman Yard.Doç.Dr. Ayşe Cebeci katılımcılardan gelen soruları cevapladı. Soruların cevaplanmasının ardından program sona erdi.