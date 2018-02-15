Şutso’dan Şanlıurfa Spor’a Yapılanlara Kınama

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 15:08

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO), Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfa Spor ve taraftarlarına yönelik müsabakalarda gerçekleştirilen ırkçı ve terör söylemlerine tepki gösterdi.

ŞUTSO, Lig Beyaz Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfa Spor 10 Şubat 2018 Cumartesi günü deplasmanda oynadığı, Karagümrük Spor karşılaşmasında, Şanlıurfa Spor ve taraftarlarına yönelik gerçekleştirilen tezahüratları, toplumun bütünlüğüne zarar veren ırkçı söylemler olarak niteleyerek kınadı.

ŞUTSO meclisinin aldığı kararı açıklayan Meclis Başkanı Mustafa Taş: "Milli ve kültürel değerlerimizin elçiliğini yapan memleketimizin takımı Şanlıurfa Spor’a son dönemde takınılan tutum hepinizin malumudur. Sporun birleştirici ve kaynaştırıcı unsurlarını göz ardı eden bazı ırkçı fanatikler, Karagümrük Spor karşılaşmasında, Şanlıurfa Spor taraftarlarına yönelik "Kürtler dışarı, PKK dışarı" diye sloganlar atarak, ortamı gerginleştirmiş, taraftarlar arasında arbede yaşanmış, olaylar sırasında yaralananlar olmuştur. Maç bitiminden sonra da devam eden olaylarda, Şanlıurfa Spor taraftarlarını, futbolcu ve teknik ekibi taşıyan araçlar taşlı saldırıya uğramıştır.

Şehrimizin Dini Milli ve Kültürel Değerleri Ayakaltına Alınmıştır

Tarihin sıfır noktası, kültür ve medeniyetlerin başkenti, dinler arası diyaloğun merkezi ve peygamberler şehri olan Şanlıurfa’da, tarih boyunca birçok medeniyet hüküm sürmesine rağmen şehir, hiçbir zaman zıt kutup olmamıştır. Böyle bir erdeme sahip olan Şanlıurfa, son dönemlerde haksız bir yaftalamayla karşı karşıya kalmış, deplasmanda yapılan birçok spor müsabakasında, ev sahibi takım taraftarlarının fanatik tezahüratlarıyla şehrimizin dini milli ve kültürel değerleri ayakaltına alınmıştır.

Tüm dinlere, medeniyetlere ve kültürlere aynı hoşgörü ile yaklaşan ve bunun için de hoşgörü başkenti olarak anılan, kurulan dostluklarda her zaman misafirperverliğinden övgüyle söz edilen “Urfa ya bir gelen ağlar, bir giden ağlar” deyimine sahip Şanlıurfa’da yaşanan bu olaylar, spor kılıfı altında tarihsel nefret ve bu nefretin dışa vurumudur.

Şanlıurfa, ciddi anlamda zarar görmüştür

Irkçı yaklaşımlar ortaya koyarak Şanlıurfa ve Kürt Halkına hakaret etmek, kabul edilir bir olay değildir. Irkçılık yapan, sporcuya ve sporun bağdaştırıcı unsurlarına zarar vererek nefret suçu işleyenlerin tespiti, artık bir zorunluluktur. Suç işleyenlerin cezasız kalmaması, spor müsabakalarının güvenliği açısından da çok önemlidir. Ayrıca, gerçekleşen bu olaylar neticesinde, Şanlıurfa, Ticaret, sanayi ve sosyokültürel olarak ciddi anlamda zarar görmüş, Şanlıurfa’da yatırım yaparak istihdam sağlamak isteyen iş insanlarının bilinçaltında olumsuz imaj oluşmuştur.

Barış dilinin hâkim olduğu bir kültür yaratma fikrini benimseyen herkesin sağduyulu davranması, ırkçılıktan uzak durması toplum bütünlüğünün gereğidir. Şanlıurfa’da oynanan Şanlıurfa Spor – Altay maçında 11 Nisan GAP Stadyumunu dolduran 25 Bin taraftarımızın aynı anda ülkemiz için yaptığı hafızalara yerleşen tezahürat da bunun en önemli örneğidir.

Konunun geldiği bu noktada, Sayın Cumhurbaşkanı’mızı, Başbakan’ımızı, Gençlik ve Spor Bakanı’mızı, Türkiye Futbol Federasyonu’nu ile tüm yetkili kurum ve kuruluşları göreve davet ediyor, ırkçı ve nefret söylemlerinin eyleme dönüşmeden çözüm bulunması hususunda hassasiyet göstermelerini bekliyoruz” dedi.