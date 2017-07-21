ŞUTSO'dan Son Çağrı

Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 13:48

Kısa adı ŞUTSO olan, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan geçmiş dönemlere ait borcu olan üyeleri için yapılan çağrıda, borçların yapılandırması için son tarihin 31 Temmuz 2017 olduğu bildirildi.

ŞUTSO'dan yapılan açıklamada geçmiş dönem borçlarının 6 taksitte ödenebileceği de vurgulandı.

İşte ŞUTSO'dan yapılan yazılı açıklama:

"Sn Üyemiz: 2016 Yili ve önceki yillara ait üye aidati ve munzam aidat borclarina (2017 yili aidatlari haric) yeniden yapilandirma imkani getirilmistir.Söz konusu yapilandirmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin,31 Temmuz 2017 tarihine kadar odamiza müracaat etmeleri gerekmektedir.Bu kapsamda gecmis dönem aidat borclari gecikme cezasi alinmaksizin Agustos 2017 sonuna kadar tek seferde veya Agustos 2017 tarihinden baslamak üzere 6 (alti) esit taksitte de ödenebilecektir. Üyelerimize önemle duyurulur."