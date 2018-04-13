ŞUTSO'nun kazananı Peltek oldu.

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2018 Cuma 16:12

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı için bu sabah yapılan seçimlerde iki aday yarıştı ve seçimin kazananı belli oldu.



İbrahim Halil Peltek ve Ali Eyüpoğlu'nun yarıştığı oda başkanlığı seçimlerinde kazanan taraf Peltek oldu.



80 delegenin oy kullandığı ŞUTSO seçimlerinde 41 oyla Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'na Başkan seçilen İbrahim Halil Peltek'in rakibi Ali Eyüpoğlu 38 oy aldı. 1 oy'un da geçersiz olduğu öğrenildi.



İbrahim Halil Peltek'in yönetim kurulu asil listesi ise şöyle;



Mehmet Yetim, Kadir Kılıçoğlu, Mehmet Çalışkan, Selçuk Karakuş, Şıh Müslüm Korkmaz, Mustafa Direkçi, Mehmet Sait Aydın, Ahmet Oruç, Cevahir Asuman Yazmacı ve Cuma Koruk.



İBRAHİM HALİL PELTEK KİMDİR?



1961 yılında Urbada doğdu. öğrenimini Ş.urfa da tamamladı özellikle tarım son teknoloji seracılık ve tarıma dayalı sanayi dallarında faaliyetleri devam etmektedir. Evli 6 çocuk babasıdır. İngilizce Arapça bilmektedir. 20 yıldır aktif siyasetle ilgilenen Peltek, 1987-1992 yılları arasında Urfa İl Genel Meclisi Üyeliği Ankara Genel Meclisbirliği Genel Başkanlığı 1992-1997 yılarında Urfa Merkez Ziraat Odası Meclis Başkanlığı 1997-2000 yıllarında Urfa Merkez Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı 2002 Türkiye Genel Seçimlerinde AK Parti Urfa 8.sıra milletvekili adayı 2004 yılında GAP seracılığı birliği dernek kurucusu başkanlığı 2007 yılında AK Partide Aday Adayı Urfa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.







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