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Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Şanlıurfa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybettiği otomobil takla attı, kazada sürücü yaralandı.

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2017 Cumartesi 15:13
Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesine meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 UL 833 plakalı otomobil orta refüje çarparak takla attı.

Kaza sonrası ters dönen otomobildeki sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye yaptığı ilk müdahale sonrası Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

kaynak: sondakika.com

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