Talihsiz 3 İşçi Urfa'da Defnedilecek

Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 12:05

Adana'da gübre fabrikasının çatısında çalışma yaparken vinç halatının kopması sonucu yere çakılarak hayatını kaybeden 3 işçinin cenazesi, ailelerine teslim edildi.

Cenazeler defnedilmek üzere Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine götürüldü. Edinilen bilgiye göre, Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde bir gübre fabrikasında çatı tamiratı yapan Murat Gümüş, Cengiz Kutlam, Halil Aslan, Latif Kaya, Fehmi Kaya ve Mustafa Gümüş isimli işçiler, vinç halatının kopması sonucu sepetle birlikte feci bir şekilde yere düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Murat Gümüş ve Cengiz Kutlam'ın olay yerinde hayatını kaybettiğin belirlerken, Mustafa Gümüş'ün ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan, Halil Aslan, Latif Kaya ve Fehmi Kaya'nın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.Adana Adli Tıp Kurumu'da otopsileri tamamlanan Mustafa Gümüş, Murat Gümüş ve Cengiz Kutlam'ın cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Ölen kişilerin yakınları adli tıp kurumu önünden siniri krizi geçirirken, bazıları da baygınlık geçirdi. Cenazeler defnedilmek üzere Şanlıurfa'nın Suruç İlçesine götürüldü.

(sondakika.com)