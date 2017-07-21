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Talihsiz 3 İşçi Urfa'da Defnedilecek

Adana'da Vinç faciasında hayatını kaybeden 3 işçinin cenazesi ailelerine teslim edildi Cenazeyi teslim alan acılı aileler gözyaşlarına boğuldu Cenazeler defnedilmek için Şanlıurfa'ya götürüldü

Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 12:05
Talihsiz 3 İşçi Urfa'da Defnedilecek

Adana'da gübre fabrikasının çatısında çalışma yaparken vinç halatının kopması sonucu yere çakılarak hayatını kaybeden 3 işçinin cenazesi, ailelerine teslim edildi.

Cenazeler defnedilmek üzere  Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine götürüldü. Edinilen bilgiye göre,  Adana  Organize Sanayi Bölgesi'nde bir gübre fabrikasında çatı tamiratı yapan Murat  Gümüş, Cengiz Kutlam,  Halil Aslan, Latif Kaya,  Fehmi Kaya ve Mustafa  Gümüş isimli işçiler, vinç halatının kopması sonucu sepetle birlikte feci bir şekilde yere düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Murat  Gümüş ve Cengiz Kutlam'ın olay yerinde hayatını kaybettiğin belirlerken, Mustafa  Gümüş'ün ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan,  Halil Aslan, Latif Kaya ve  Fehmi Kaya'nın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.Adana  Adli Tıp Kurumu'da otopsileri tamamlanan Mustafa  Gümüş, Murat  Gümüş ve Cengiz Kutlam'ın cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Ölen kişilerin yakınları adli tıp kurumu önünden siniri krizi geçirirken, bazıları da baygınlık geçirdi. Cenazeler defnedilmek üzere  Şanlıurfa'nın Suruç İlçesine götürüldü.

 

 

(sondakika.com)

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