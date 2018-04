Talihsiz çiftçiler külliyen zarar etti

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 23:24

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde patlayan sulama borusundan akan su seraları bastı. Yaşanan baskın nedeniyle çok sayıda sera su altında kalırken, çiftçiler yüz binlerce liralık zarara uğradıklarını söyledi.



Olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Yalınca kırsal Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Suruç Ovası’na su veren Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait borulardan biri patladı. Patlayan borudan akan su, yoldaki menfeze yerleştirilen demir ızgaranın tıkanması nedeniyle birikerek göl haline geldi. Kısa sürede yolu aşan sular, seraların bulunduğu alanı bastı. Yaşanan baskında 6 sera sular altında kalırken büyük bir alan ise adeta göl haline geldi. Seraları sular altında kalan çiftçiler, yüz binlerce lira zarara uğradıklarını iddia etti.



DSİ’nin izin vermediğini iddia etti



Kepçe getirip ızgarayı kaldırmak istediğini fakat izin verilmediğini iddia eden sera sahibi Metin Laçin, "Boru 2 kilometre ötede patlamış. Boruyla alakası yok, geçen gün boru patlamadığı halde yine böyle oldu, aynı seviyeye geldi. Kaymakamlığa gittik, izin aldık, dedik ki bu ızgarayı çıkartalım. Bütün sorun ızgarada. DSİ geldi, kameraya çekti. Dedim ki bir izin verin şu ızgarayı çıkartalım, su gitsin, yok dediler, biz izin vermiyoruz. Gel buraya bir kayıt tutalım dediler. Kayıtla alakası yok, ben bu suyu tarladan bir salalım dedim, yok dediler. Geçen gün yine bastı” dedi.



Yüz binlerce liralık zarar



Yaşanan su baskını nedeniyle çok zarar ettiğini belirten Laçin, "Normalde her işçinin yevmiyesi 35-40 lira ama ben 100 liradan işçi getirdim çünkü tarla sertleşmiş, kaldırmıyor. Ben patlıcan fidelerini nasıl ekeyim. Yani 50 işçi getirdim, 4 günde bitti. 200 tane yevmiye verdim. 20 bin lira masraf oldu. Bu tarladakileri sene sonuna kadar 150-200 bin liraya satardım. Herkesten 5 gün önce ektim. 5 gün demek herkesten önce 50 bin liraya satmak demek. Bütün fideler suyun altında kaldı. İki sera doluydu, o da gitti. Fidelerin her birini bir liradan satsam yine giderdi. 20-30 bin fide vardı, o da gitti. 1 Şubat’tan beri hizmet ediyorum. Günde 5 defa gelip hizmet ediyorum. Yabacı ottur, ilaçlamasıdır, sulamasıdır, topraktır her şeyi yaptım. Şu ana kadar bir sıkıntısı yoktu. Afetten dolayı ne sera kaldı, ne tarla kaldı, ne damlama borusu kaldı, hiçbir şey kalmadı” diye konuştu.



Daha önce de su bastı



Daha önce de seraları su bastığını iddia eden Murat Laçin, "Geçen gün yine böyle oldu. İşçi getirdik, düzelttik ama yine böyle oldu. DSİ’nin borusu 2-3 kilometre ötede patlamış. Patlama ile alakası yok. Şu ızgaralarda sorun olmasa böyle olmazdı. Patlıcanları satsaydım 200 bin liradan fazla satardım" ifadelerine yer verdi.



Kendisine ait 100 bin fidenin gittiğini söyleyen bir diğer sera sahibi Şevket Koştu ise "DSİ’nin suyu patladı. Burada ızgaralar vardı, ızgaralar suyu kapattı. Tarlalarımız hep su altında. Şu anda 100 bin fidemiz vardı, hepsi gitti. Bizi kim bu halden kurtaracak. Şu anda her yeri su basmış. İnsanları evleri bile su altında” diye konuştu.



Seralarını kaybeden çiftçiler, yetkililerden yardım istedi.