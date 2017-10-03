Tam 44 Bin Litre !

Giriş Tarihi: 3 Ekim 2017 Salı 17:06

Şanlıurfa'da farklı bölgelerde durdurulan 2 tankerde 44 bin 305 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından akaryakıt kaçakçılarına yönelik yapılan takip kapsamında, Şutim hal pazarı bölgesinde durdurulan tankerde 22 bin 517 litre kaçak motorin ele geçirildi. Olayda şüpheli H.K. gözaltına alındı.



Öte yandan, Karaköprü ilçesinde de durdurulan bir tankerde yapılan aramada 21 bin 788 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Sürücü Z.A. gözaltına alındı.



Her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor.