Tanal, Urfa'ya harcanan 36 katrilyonu sordu

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2018 Çarşamba 16:10

Neşe Tanal, “25 Şubat 2018 de Şanlıurfa’ya Gelen Sn.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halka Hitabında Şöyle Dedi:' Şanlıurfa'ya Yapılan Destekler 36 Kat Trilyonu Buldu. Şanlıurfa'mızın Her Alandaki Eksikliğini Tamamlama Gayreti İçinde Olduk. Ben Bir Urfalı Olarak Sn.Cumhurbaşkanına Urfa'ya Verdiği Önem ve Değer için Teşekkür Ediyorum. Ama Sn.Cumhurbaşkan'nın Bu 36 Kat Trilyonun Urfa’nın Neresine Nasıl Harcandı Ne Yapıldı? Sormasını İsterdim. Dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcısı Neşe Tanal yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Değerli Basın Mensupları, Geçtiğimiz Hafta İlimiz Ve Siz Yoğun bir Hafta Yaşadınız. Bu Yoğunluğun Nedeni Elbette Ki Sn. Cumhurbaşkanın İlimize Gelmesiydi. Son 10 Gündür Akepe'nin 6.Olağan Kurultayından Dolayı Yoğun Bir Hazırlık Vardı. Öyle Bir Hazırlıktı ki İl-İlçe Belediye Başkanları Bilboard Reklam Panosu Kapmak İçin Yarış Halindelerdi. Tabi Bu Yarış Hizmet Yarışı Değil. Cumhurbaşkanına Yalakalık Yarışı. İsimler Farklı Olsa Da Aynı Afiş Aynı Cümlelerle Olan Reklam Afişilerinin Altına Kocaman Yazılan Belediye Başkanlarının İsimleri. Gönül İsterdi Ki Bu Özveriyi Vatandaşa Hizmet Noktasında da Göstersinler Ama; Ne Yazık Kı Hizmet Adına Bi Şey Görmüyoruz. Ve Merak Ediyorum Urfalının Parasıyla Yaptıkları Bu Reklam Şovuna Ne Kadar Harcadılar.? Ve Yine Merak Ediyorum Cumhurbaşkanı Hangi Belediye Başkanın Reklam Afişin Okudu? Altlarına isimlerini gördü. Harcadıkları paraya ve çabaya değdi mi? 25 Şubat 2018 de Şanlıurfa’ya Gelen Sn.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halka Hitabında Şöyle Dedi:' Şanlıurfa'ya Yapılan Destekler 36 Kat Trilyonu Buldu. Şanlıurfa'mızın Her Alandaki Eksikliğini Tamamlama Gayreti İçinde Olduk' Dedi. Ben Bir Urfalı Olarak Sn.Cumhurbaşkanına Urfa'ya Verdiği Önem ve Değer için Teşekkür Ediyorum. Ama Sn.Cumhurbaşkan'nın Bu 36 Kat Trilyonun Urfa’nın Neresine Nasıl Harcandı Ne Yapıldı? Sormasını İsterdim. Cumhurbaşkanı Bu Rakamları Söylerken Ş.Urfa’nın 9 Mv. Bir Bakanı İl-İlçe Belediye Başkanları Ve STK’lar Kanaat Önderlerimizin Hiç Yüzleri Kızarmadı Mı ? Bu Büyük Paralar Nereye Harcandı? Zira Urfa'da Değişen Bir Şey Olmamış Bu Parayla Yeni Bir Şehir Kuruldu. Biraz Vicdan Gerçekten Vicdan Diyorum. Urfa'nın O Kadar Sorunu Var Kı Nerden Başlasak Ne Sorsak bilmiyorum? Urfa Da Elini Nereye Atıyorsan Ellinde Kalıyor.

BEN BURADAN SİZİN ARACILIĞINIZLA ATANMIŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI NİHAT ÇİFTÇİ'YE BİRKAÇ SORU SORMAK İSTİYORUM?

1- Kadroya Geçen Taşeron İşçilerin Tam İsim Listesini Neden Açıklamıyor? İlçe Belediyelerin Açıklamasına Rağmen Neden B.Şehir Belediyesi Açıklamaktan Kaçınıyor? Nedeni Kadroya Geçenlerin Arasında Akrabalarının Çoğunlukta Olması Mı?

2- Belediyenin Gelir Ve Giderini Neden Kamuoyuna Açıklamıyor PŞefaf Belediyecilikten Söz Ediyor Ama ;Şefaflık Havada Kalıyor?

3- Belediyenin İller Bankasına Olan 161 Milyonluk Borcunun Dışındaki Genel Borcunu Neden Açıklamıyor? İddialar 1,5 Kat Trilyon Borcu Olduğu Yönünde Bu İdaalar Ne Kadar Doğru Veya Yalan? Gerçek Rakamları Açıklamasını Bekliyoruz.

4- Basın-Reklam Konaklama Ağırlama Ve Temsil Giderlerini De Kamuoyuna Açıklamasını İstiyoruz..? Buralara Vatandaşın Parasını Ne Kadar Harcadınız?

Kaynak: yeniurfagazetesi.com