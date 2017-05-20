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Tanıtım günlerinde tirit ziyafeti

Şanlıurfa Tanıtım Günleri programı Ankara Atatürk Kültür Merkezinde yoğun bir katılımla devam ediyor. Programların ikinci günü sabah saatlerinde Ankaralılara tirit ikramıyla başladı.

Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2017 Cumartesi 14:07
Tanıtım günlerinde tirit ziyafeti

Şanlıurfa Valiliği himayesinde Büyükşehir Belediyesinin destekleri ve  Ankara Şanlıurfalılar Derneğinin organizesinde düzenlenen  Şanlıurfa Tanıtım Günleri programı devam ediyor. Etkinliklerin ikinci günü sabah saatlerinde tirit ziyafeti ile başladı.

Şanlıurfa Valiliği himayesinde  Ankara Şanlıurfalılar Derneğinin organizesi ve  Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile düzenlenen  Şanlıurfa Tanıtım Günleri programı  Ankara  Atatürk Kültür Merkezinde yoğun bir katılımla devam ediyor. Programların ikinci günü sabah saatlerinde Ankaralılara tirit ikramıyla başladı. Yerli ve yabancı çok sayıda konuğun katıldığı etkinlikte Başkan Çiftçi, davetlilerle yakından ilgilenirken programa TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı  Celalettin Güvenç,  Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürü Balamir  Gündoğdu,  AK Parti eski milletvekili Yahya Akman, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tirit ziyafetinin ardından Başkan Nihat Çiftçi, misafirleri ile birlikte stantları gezdi.

 

 

(sondakika.com)

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