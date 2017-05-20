Tanıtım günlerinde tirit ziyafeti

Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2017 Cumartesi 14:07

Şanlıurfa Valiliği himayesinde Büyükşehir Belediyesinin destekleri ve Ankara Şanlıurfalılar Derneğinin organizesinde düzenlenen Şanlıurfa Tanıtım Günleri programı devam ediyor. Etkinliklerin ikinci günü sabah saatlerinde tirit ziyafeti ile başladı.



Şanlıurfa Valiliği himayesinde Ankara Şanlıurfalılar Derneğinin organizesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile düzenlenen Şanlıurfa Tanıtım Günleri programı Ankara Atatürk Kültür Merkezinde yoğun bir katılımla devam ediyor. Programların ikinci günü sabah saatlerinde Ankaralılara tirit ikramıyla başladı. Yerli ve yabancı çok sayıda konuğun katıldığı etkinlikte Başkan Çiftçi, davetlilerle yakından ilgilenirken programa TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, AK Parti eski milletvekili Yahya Akman, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Tirit ziyafetinin ardından Başkan Nihat Çiftçi, misafirleri ile birlikte stantları gezdi.

(sondakika.com)