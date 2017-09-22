Tarım işçileri kaza yaptı: 17 yaralı

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2017 Cuma 18:19

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda seyir halinde bulunan Nasır Gümüş idaresindeki 47 PB 909 plakalı minibüs, otoyolun 16. kilometresinde yoldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan minibüste sürücü ile birlikte 17 kişinin yaralandığı öğrenildi. Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaralıların Adana'ya çalışmaya giden tarım işçilerinden oluştuğu öğrenildi.



Öte yandan, Gaziantep'e 16 kilometre uzaklıktaki kaza yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri otobandaki acil geçiş noktalarının kapanması nedeniyle olay yerine 64 kilometre yol kat ederek ulaşabildi. Ekipler, otobanın yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Nizip gişelerinden geri dönerek ulaştığı yaralılara müdahale edebildi.



Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(haberler.com)